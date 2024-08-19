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Spor

Beşiktaş yeni sezonda gümbür gümbür

Beşiktaş dün akşam sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek yeni sezona galibiyetle devam etti. İşte detaylar...

Akşam19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezonda gümbür gümbür
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Geçen hafta Samsun'u zorlanarak mağlup eden Beşiktaş, Antalya karşısında kötü başladı, henüz 23. saniyede şok bir gol yedi. Deplasman ekibi ilk birkaç dakika etkili oynasa da Kartal müthiş döndü. 13'te Rashica'nın, 23'te Semih'in asistini dünya yıldızı Immobile gole çevirdi. Geçen haftaya göre 11'deki tek değişiklik ise sol bekte Emirhan Topçu'ydu. İlk yarıda net fırsatlar kaçıran ve gümbür gümbür oynayan Kartal, devreyi 1.70'lik gol beklentisiyle kapattı.

9 şuttan 4 isabet çıktı, 15 kez rakip sahaya girildi. Antalya'nın tek isabetli şutu, 23'üncü saniyedeki gol oldu. 2. yarı rüzgar tersine döndü, Samudio 52'de yine sahne aldı. Yeni Kartal kırılmaya izin vermedi, hemen Rafa golü attı. 63'te Güray kızardı ve maç adeta koptu. Gücünü ekonomik kullanan Beşiktaş rakip yarı alana yerleşerek oynadı, Muçi 90+5'te fişi çekti.

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