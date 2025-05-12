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Spor

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini bitiriyor! Anlaşma noktasına geldi

Beşiktaş'ın, yaz transfer dönemi resmi olarak başlamadan gelecek sezonun ilk transferini gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Siyah-beyazlı ekibin Dunajska Streda takımında forma giyen Mahmudu Bajo konusunda Slovakya ekibiyle anlaşma noktasına geldiği iddia edildi.

Haber Merkezi12 Mayıs 2025 Pazartesi 23:29 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini bitiriyor! Anlaşma noktasına geldi
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Yeni sezon öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, bir süredir gündemde olan Mahmudu Bajo transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Slovakya basını, siyah beyazlıların genç ön liberoyla anlaşma sağladığını öne sürdü.

Slovakya'nın Futbalove Zakulisie adlı spor sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Mahmudu Bajo'nun transferi için kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah beyazlıların bu transfer karşılığında 2.7 milyon euro bonservis ve ek bonuslar ödeyeceği aktarıldı.

RESMİYETE KAVUŞMASI BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın son yıllarda izlediği genç oyuncu odaklı transfer politikasına uygun bir profil çizen Mahmudu Bajo'nun, orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması gündemde.

BU SEZON NE YAPTI?

20 yaşındaki Gamibayalı ön libero, bu sezon 32 maçta 2 bin 555 dakika süre aldı ve takımına skor katkısı sağlayamadı.

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