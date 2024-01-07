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Spor

Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı!

Beşiktaş, teknik direktörlüğe Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

7 Ocak 2024 Pazar 18:41 - Güncelleme:
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü açıkladı!
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile anlaştığını açıkladı.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz...

Fernando Santos'un yardımcılıklarını;

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır.

69 yaşındaki teknik adam, Portekiz ile birlikte EURO 2016'yı ve 2019 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Santos, Porto kariyerinde ise Portekiz Ligi ve Portekiz Kupası başarılarını tattı.

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