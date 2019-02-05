Beşiktaş yeni transferler için imza töreni düzenledi

İmza töreninde öncelikle söz alan Fikret Orman şu ifadeleri kullandı:

“Transferlerimiz Beşiktaş'a hayırlı olsun. Sakatlıksız, belasız bir ikinci yarı diliyorum.

Takımdan ayrılanlar da oldu. 1.5 milyon Euro bonservis harcadık, 5 milyon Euro’ya yakın da aldık.

Bonservise para harcamadık, takım maliyetini aşağı indirmeye gayret ettik ve yaş ortalamasını düşürmeye çalıştık. Sonuç itibarıyla aramıza 4 kıymetli oyuncu katıldı. Muhayer Oktay, okuması zor bir isim. Aramıza hoş geldin Muhayer. Epeydir takip ediyorduk.

Kagawa'yı yazın almak istedik, hatta Beşiktaşlı taraftarlara Kagawa'yı yolda görüp 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Uzakdoğu açılımımızla alakalı çok büyük ses getirdi, güzel bir başlangıç da yaptı. Bundan sonraki süreçte en önemli şey tarafların birbirinden hoşlanması, inşallah karşılıklı memnun olup birlikteliğimize devam ederiz. Bu niyet içindeyiz.

İlk etapta Dortmund bırakmak istemedi Kagawa'yı. Oyuncu Beşiktaş'a gelmek isteyince Dortmund da fedakarlık yaptı ve transfer gerçekleşti.

Bu sene kesinlikle Uzakdoğu'ya gideceğiz. Beşiktaş'ın maçları oralarda yayınlanmaya başladı zaten.

Kagawa transferine karar verdiğimizde Şenol Hoca ile beraberdik. Kararı beraber aldık. Transfer bir ekip işi. Hocaya rağmen, başkana rağmen bir transfer yapılamaz. Nihai kararı yönetim kurulu ve başkanı verecektir ama kararları ekip olarak alıyoruz. Ayrı güçler değiliz.

Mirin'le uzun süredir ilgileniyorduk. Yüksek bedellerle transfer etmek istemiştik ama nasip bugüneymiş. Hollanda şampiyonu PSV'nin stoperiydi. Çok pozitif bir arkadaşımız, takımımıza da pozitif etki verdi. Uzun süre beraber olacağız inşallah.

Burak... Assolisti sona bıraktım. Bizim ailemizin bir ferdi. Nasip bugüneymiş. Bu süreç içerisinde ismi Beşiktaş'la çok geçti, bu da çok normal. Çünkü onun evi burası. Duruşundan, Beşiktaş'la alakalı hislerinden ben çok mutluyum. Burak kardeşime de evine, ailene hoş geldin demek istiyorum.

Burak Çin'den Türkiye'ye döndükten sonra adı hep Beşiktaş'la geçti. Bu doğal bir süreçti çünkü onun evi burası. Burak'a da karakterine de saygı duyuyorum. Bundan sonra kariyerini Beşiktaş'ta bitirip aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Transfer çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da büyük fedakarlıklar yaparak buraya geldi, Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi.

Burak'a 'Kaptan' derken bilinçli olarak söylemedim ama Burak, Beşiktaş'ta kaptanlık yapabilecek bir futbolcu. Kaptanlık konusunda kararı yönetim verir. Burak'ın kaptan olmasını çok isterim.

Burak da Çin'de inanılmaz önemli bir oyuncu, Çin'de çok tanınıyor. Uzakdoğu pazarıyla alakalı seneler evvel strateji belirledik. Bu çalışmalarımız devam edecek, oralarda daha tanınan bir kulüp olacağız diye umuyorum."

MUHAYER OKTAY

“Beni buraya layık gördükleri için herkese teşekkür ediyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım, savaşacağım.”

BURAK YILMAZ

“Yaklaşık 12 sene önce ayrıldım buradan. 12 sene sonra tekrar bana bu formayı giymemi uygun gören herkese teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu camiaya layık olmaya çalışacağım.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok yerde oynadım ama hep Beşiktaş maçlarını izledim. Elendiğimiz Lyon maçında sabah Çin'de saat 5'ti.

4 büyük takımda da oynadım, büyük başarılar yakaladım ama beni diğer arkadaşlarımdan ayıran en büyük özelliğim, tüm camialar benim Beşiktaşlı olduğumu biliyordu. Kalbimde de, aklımda da Beşiktaş'a dönmek vardı.

Oyun tarzına karar verecek kişi hocamızdır ama benim tarzımı hepiniz biliyorsunuz. Ortalarla değil, daha fazla oynayarak, göbekten Kagawa-Oğuzhan'la iletişim içinde oynayan bir oyuncuyum.

Beşiktaş'ta başladım, Beşiktaş'ta bitirmek istiyorum. İnşallah Allah bana bunu nasip eder. Dolu dolu başarılarla inşallah kariyerimi burada bitireceğim.

11 puanlık fark, işler terse dönerse bir anda nerede olduğunuzu fark edemeyebilirsiniz. Geçmişte de bunun örnekleri var. Erzurum maçında talihsiz bir kayıp yaşadık. Artık kazanıp önümüzdekilerin kaybetmesini bekleyeceğiz. 11 puan fark fazla gibi olsa da terse dönebilir."

SHİNJİ KAGAWA

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk geldiğim günden beri herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'la birlikte yukarılara çıkacağız.

İstanbul muhteşem bir şehir. Nagatomo ile daha önce konuşmuştuk, sürekli bana İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan bahsediyordu. Özellikle yemekler muhteşem. Denizi de var. Burayı çok sevdim. Nagatomo ile yapacağım maçı dört gözle bekliyorum.

Dün Nagatomo ile birlikteydik. Nerede ne yapılır, ne yenir, ne içilir, bununla ilgili konuştuk. Nagatomo'yu ve takımını yenip gücümüzü göstereceğiz."

KAGAWA BEŞİKTAŞ’TA KALACAK MI?

Kagawa: Sezon sonuna kadar daha vakit var. Ne yapacağım konusunda çok net değilim.

Fikret Orman: Dün bir bugün iki. Daha durun. Beraber zaman geçirelim, sonrası kolay.

ISIMAT-MIRIN

“Burada bulunduğum için çok memnunum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocamıza ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her şey yolunda gidiyor. Takım için, kulüp için elimden geleni yapacağım. Burada bir de eşime teşekkür ediyorum.

Pepe burada çok büyük iz bıraktı. Çok kaliteli oyuncularla birlikte oynuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde ciddi deneyim kazandım, Hollanda'da şampiyonluk yaşadım. Ben de burada iyi işler yaparak iz bırakmak istiyorum."