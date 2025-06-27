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Spor

Beşiktaş yeni transferlerine kavuşuyor! Tarih belli oldu

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı David Jurasek ve Bright Osayi-Samuel, cumartesi günü İstanbul'a gelecek.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Beşiktaş yeni transferlerine kavuşuyor! Tarih belli oldu
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Beşiktaş, iki yeni transferine cumartesi günü kavuşuyor.

Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı David Jurasek ve Bright Osayi-Samuel, cumartesi İstanbul'a gelecek.

Jurasek'in saat 17.15'te, Osayi-Samuel ise 23.55'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Beşiktaş, Jurasek'i Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna katacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile kontratı biten Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

DAVİD JURASEK KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1999 doğumlu Çek sol bek David Jurasek, profesyonel futbol kariyerine ülkesinin takımlarında başladı. Çekya'da dikkat çeken performansıyla önce Slavia Prag forması giyen Jurasek, burada sergilediği başarılı oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

2023 yılında Portekiz devi Benfica'ya transfer olan genç oyuncu, burada fazla forma şansı bulamasa da potansiyeliyle öne çıkmayı başardı. Benfica'dan sonra 2024-2025 sezonunda Almanya'nın Hoffenheim takımında kiralık olarak görev aldı.

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