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Spor

Beşiktaş yeniden devrede! Alex Oxlade-Chamberlain için yeni teklif yolda

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain için yeniden devreye girdi. Ancak Beşiktaşlı yöneticiler, yıldız ismin transferi için endişe duyuyor. Siyah-beyazlı ekip oyuncunun sakatlık durumunu Liverpool'un sağlık kuruluna danıştı. İşte detaylar...

Fanatik2 Ağustos 2023 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Beşiktaş yeniden devrede! Alex Oxlade-Chamberlain için yeni teklif yolda
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Beşiktaşlı yöneticiler, yıldız oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlık geçmişiyle ilgili olarak Liverpool'un sağlık kuruluna danıştı ve bu transfer için istekli olduğunu gözler önüne serdi, ancak oyuncuyla ilgili tek bir endişe var. İşte tüm detaylar...

TEK ENDİŞE YAŞADIĞI SAKATLIKLAR

Liverpool'a veda eden ve bonservisi elinde olan İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain, uzun süredir Beşiktaş'ın orta saha adayları arasında yer alıyor. İsmini teknik patron Şenol Güneş'in de dile getirdiği tecrübeli futbolcu konusundaki tek endişe, daha önce yaşadığı sakatlıklar.

YENİ BİR TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi bu endişeyi ortadan kaldırmak veya transferden tamamen vazgeçmek üzere Liverpool'un sağlık kurulu başkanı Andrew Massey ile görüştü. İngiliz doktora göre Chamberlain'in geçmişte sakatlıkları olsa da şu anda oynamasına engel bir durum yok. Massey, Chamberlain'in fiziksel açıdan hazır durumda olduğunu Beşiktaş yetkililerine bildirdi. Siyah-Beyazlılar bu gelişme üzerine 29 yaşındaki futbolcuya yeni bir teklif daha yapmaya hazırlanıyor.

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