Beşiktaş yenildi ama turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor karşısında 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçtaki skor avantajını koruyarak kupada bir üst tura yükseldi.
İlk maçta evinde 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, Erzincan’da sahaya yedek ağırlıklı kadro ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında Anagold 24Erzincansporlu Emre Çakır, topu filelerle buluşturdu. İlk 45 dakikanın skorunu belirledi. 1-0
Müsabakanın 89. dakikasında Anagold 24Erzincansporlu Osman Şahin, maçın skorunu belirleyen golü attı.2-0
İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip, kupada bir üst tura yükseldi.
Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetti.