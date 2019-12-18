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Spor

Beşiktaş yenildi ama turladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor ile karşılaştı.

18.12.2019  15:13 - Güncelleme: 18.12.2019  15:13
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında deplasmanda Anagold 24Erzincanspor karşısında 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ilk maçtaki skor avantajını koruyarak kupada bir üst tura yükseldi. 
 
İlk maçta evinde 3-0 galip ayrılan Beşiktaş, Erzincan’da sahaya yedek ağırlıklı kadro ile çıktı. Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında Anagold 24Erzincansporlu Emre Çakır, topu filelerle buluşturdu. İlk 45 dakikanın skorunu belirledi. 1-0
 
Müsabakanın 89. dakikasında Anagold 24Erzincansporlu Osman Şahin, maçın skorunu belirleyen golü attı.2-0
 
İlk maçı 3-0 kazanan siyah beyazlı ekip, kupada bir üst tura yükseldi.
 
Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetti. 
 

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