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Beşiktaş yenilmesine rağmen tur atladı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş, Wisla CANPACK'a mağlup olmasına rağmen gruptan çıktı.

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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Polonya'nın Wisla CANPACK takımına 78-49 yenildi.
 
Krakow kentindeki Hala TS Wisla'da oynanan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-7 önde tamamladı. İlk çeyrekte yakaladığı farkın avantajını koruyan Polonya temsilcisi, soyunma odasına 44-26 üstün girdi.
 
Beşiktaş'ın hücumda etkisiz kaldığı müsabakanın üçüncü çeyreğini de ev sahibi ekip önde kapattı: 52-38.
 
Son çeyrekte sadece 11 sayı üreten siyah-beyazlı takım, rakibini yakalayamadı ve sahadan 78-49 yenik ayrıldı.
 
Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.
 
Polonya temsilcisinin çıkmayı garantilediği grupta Beşiktaş ise ikili averajla bir üst tura yükseldi.

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