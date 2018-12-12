Beşiktaş yenilmesine rağmen tur atladı

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu son hafta maçında Polonya'nın Wisla CANPACK takımına 78-49 yenildi.

Krakow kentindeki Hala TS Wisla'da oynanan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 21-7 önde tamamladı. İlk çeyrekte yakaladığı farkın avantajını koruyan Polonya temsilcisi, soyunma odasına 44-26 üstün girdi.

Beşiktaş'ın hücumda etkisiz kaldığı müsabakanın üçüncü çeyreğini de ev sahibi ekip önde kapattı: 52-38.

Son çeyrekte sadece 11 sayı üreten siyah-beyazlı takım, rakibini yakalayamadı ve sahadan 78-49 yenik ayrıldı.

Dörder takımın 10 ayrı grupta mücadele ettiği FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada bitirenlerle, en iyi 4 üçüncü üst tura yükselecek.

Polonya temsilcisinin çıkmayı garantilediği grupta Beşiktaş ise ikili averajla bir üst tura yükseldi.