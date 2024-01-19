Beşiktaş, Yerry Mina'da sona yakın

Beşiktaş'ta kadroya takviye adına çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Fiorentina forması giyen Yerry Mina'nın transferinde önemli mesafe aldı.

Beşiktaş Yönetimi, normal şartlar altında sezon başında Yerry Mina ile anlaşmıştı. Ancak Kolombiyalı futbolcu, son anda Everton'dan, İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'nın yolunu tuttu. Yeni takımında 7 maçta sadece 187 dakika forma giyebilen Kolombiyalı stoperin, bir hayli mutsuz olduğu öğrenildi. Yani Mina'nın, kariyerini Çizme'de sürdürme konusunda artık sıcak olmadığı bildirildi.

KULÜP ARAYIŞLARINA BAŞLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 29 yaşındaki futbolcu, kulüp arayışlarına başladı. Kara Kartal da tecrübeli futbolcu için bir kez daha devreye girmişti. Siyah-Beyazlı kulüp dışında Mina'yı, Avrupa'dan isteyen birçok takımın da olduğu bilgisine ulaşıldı.

KISA SÜREDE NETLİK KAZANACAK

Ancak Beşiktaş, bu kez işini şansa bırakmayacak. Kolombiyalı ile görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor. Mina'nın kontratının da Haziran'da bitecek olması Beşiktaş cephesinin elini güçlendiriyor. Yönetim, tecrübeli savunmacıyı gecikmeli de olsa takıma kazandırmak adına artık son pürüzleri gideriyor. Mina'nın durumunun, önümüzdeki günlerde netliğe kavuşturulması planlanıyor.