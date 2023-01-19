Beşiktaş yıldız golcüyü sonunda getiriyor! Süper Lig'e damga vuracak transfer

Beşiktaş, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un yerini Vincent Aboubakar ile dolduruyor. Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.

VINCENT ABOUBAKAR, ARABİSTAN DEFTERİNİ KAPATTI

A Spor'un haberine göre, Kamerunlu golcü Al Nassr ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile feshetti.

Beşiktaş ile söz kesen golcü futbolcu, yarın (cuma) siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU

Aboubakar, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

Beşiktaş'ta daha önce iki dönem oynayan Aboubakar, iki şampiyonluk yaşamıştı.