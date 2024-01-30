Beşiktaş, yıldız orta sahayı kadrosuna katıyor

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için geri sayıma geçti.

Portekiz basınından ZeroZero'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Real Betis forması giyen William Carvalho'yu kadrosuna katmaya çok yakın.

BEŞİKTAŞ OYUNCUYU İKNA ETTİ

Haberde siyah beyazlı takımın, Portekizli oyuncu ile anlaşma sağladığını ve Betis ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

İNADI KIRILMAK ÜZERE

Oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmaya ikna olmasının ardından Real Betis'in de inadının kısa süre içinde kırılacağı yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu, 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho 3 asist yaptı.

Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.