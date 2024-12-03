Maçta 12 dakikada tam 7 sarı kart çıktı.

Portekizli Joao Mario yedek kulübesine çekildi...

Siyah-Beyazlılar son 7 karşılaşmada 14 gol yedi.

Maccabi yenilgisinin ardından hem başkanını hem de hocasını kaybeden Beşiktaş, Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Hatay'a konuk oldu. 29. dakikada Görkem Sağlam, dengeyi bozdu. 41. dakikada ise sahneye çıkan İtalyan golcü Immobile şık bir kafa vuruşuyla maça eşitlik getirdi.

İlk yarıdaki tempolu oyun, ikinci devre de devam etti. Hakem Kadir Sağlam 90 dakika boyunca kart gösterme rekoru kırdı. 53. ila 65. dakikalar arasında Sağlam, 7 sarı kart (5 Hatayspor, 2 Beşiktaş) gösterdi. Kadir Sağlam, toplamda 12 sarı kart çıkararak dikkat çekici bir istatistik oluşturdu. Siyah-Beyazlılar, bu beraberliğin ardından 3 puan hasretini 5 maça çıkardı. Yenilmezlik serisini 3 müsabakaya çıkaran Hatayspor ise ligde kalma yolunda önemli bir puan elde etti.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Beşiktaş'ta geçiçi teknik direktörlük görevi yapan Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu: "Biz bu maça kesinlikle 1 puan için gelmedik, Beşiktaş olarak her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Her şeyi biliyoruz, bunların bilincindeyiz."

KARAKARTAL'DA HOCA BİLMECESİ

Sergen Yalçın'ın teklifi geri çevirmesinin ardından Beşiktaş'ta hoca krizi tavan yaptı. Hatay maçında takımın başında sahaya çıkan Serdar Topraktepe ile devam etme durumu gündemde. Hasan Arat tarafından kulüpteki görevinden alınan Samet Aybaba'nın, yönetici Kaan Şakul istifa ederse, direktör olma ihtimali var. Ancak Şakul istifa etmeyi düşünmüyor. Siyah Beyazlılar'ın hoca listesinde İbrahim Üzülmez yer alıyor. Başkan Hüseyin Yücel, teknik direktörlük görevi için Üzülmez'le bağlantı kurdu. Yönetim, mayıstaki olağan seçimi düşünerek yerli bir isme takımı emanet etmeyi planlıyor. Siyah-Beyazlılar, kısa süre içinde bu sorunu çözmek istiyor

MÜCADELE YOK

Mert Günok, kulübün içinde bulunduğu durumu değerlendirdi: "Geçen seneden beri sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Yenildiğimiz maçlarda da geçen sene hep özür diledik, anı şeyleri söyledik! O evreyi çoktan geçtik! Geçen seneki duruma düşmek istemiyorum! Bir türlü o istenilen mücadeleyi, çoğu zaman sergileyemiyoruz! Güzel oyunu geçtim, o mücadele yok! Taraftarlar sonuna kadar haklı! Futbolcular olarak elimizden gelen tek şey mücadele etmek ama onu da bir süredir yapamıyoruz. Nedenini açıklayacak kişi teknik anlamda ben değilim!"