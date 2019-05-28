33°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0656
  • 6,788
  • 250.38
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Abdullah Avcı transferi 3-4 gün içinde netleşir

Şenol Güneş’in ayrılmasından sonra Abdullah Avcı ile yola devam etmek niyetinde olan Beşiktaş’ta bu hafta yapılacak görüşme trafiğinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sezonun son maçının ardından Başakşehir yönetiminden düne kadar düşünme süresi isteyen Abdullah Avcı’nın, kararının Beşiktaş’ta çalışma yönünde olduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı’nın, Başakşehir’le daha yeni imzaladığı 5 yıllık sözleşme bu transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Avcı’nın da bu değişimi gerçekleştirebilmek için öncelikle Başakşehir yönetimiyle oturup, anlaşma yapması gerekiyor.

3 YILLIK İMZA ATMAYA YAKIN

Başakşehir ile Beşiktaş arasında başkanlar düzeyinde yapılan görüşmelerde de olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi. Başakşehir yönetiminin Avcı’dan devam eden sözleşmesi için bir tazminat talebinin olması beklenmiyor. Başkan Göksel Gümüşdağ ve yönetim kafasında ‘Ayrılık’ olan bir teknik adamı kulüpte zorla tutmanın bir yararı olmayacağı kanaatinde. Bir takım prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Avcı’nın, Beşiktaş’la 3 yıllık anlaşma yapması bekleniyor. Başkan Fikret Orman son görev süresini Avcı’yla tamamlamak niyetinde.

3-4 GÜN İÇİNDE NETLEŞEBİLİR

Abdullah Avcı ile görüşmeleri yürüttüğü belirtilen Yönetici Ahmet Ürkmezgil Akşam’a şu açıklamaları yaptı:  Abdullah Avcı benim çok eski arkadaşım. Haftada zaten 2-3 kez kendisiyle görüşüyorum. Yeni kararlar aşamasında. Benim Abdullah Avcı ile ilgili dileğim belli. Ama henüz Göksel Gümüşdağ’la kendisi baş başa görüşmedi. Konuştuktan sonra 3-4 gün içinde kendisiyle teknik direktörlük için konuşabiliriz. Benim şu anda onunla yaptığım görüşmeler tamamen arkadaşlık ilişkisinden kaynaklanıyor. Ama o başkanıyla görüştükten sonra biz resmi olarak konuşabiliriz. Bu 3-4 gün içinde netleşir.

(Akşam)

Darülaceze´den herkesi duygulandıran ´birlikte yapalım´ videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

Elli yaşını doldurulanların yıllık izin avantajı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

Sahada çalışacaklara İstanbul gerekçeleri! 

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Kayıp Ecrin'le ilgili başsavcılıktan açıklama... Korkunç detaylar

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Cehenneme kadar yolu var

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

Diyarbakır'daki vahşetin nedeni ortaya çıktı

O depo insanlığın sonunu getirebilir

O depo insanlığın sonunu getirebilir
 

POPÜLER HABERLER

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Otobüs bileti bulamayınca kendi boğazını kesti

Büyük depremin habercisi! Derinliklerden ayrılarak kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinliklerden ayrılarak kıyıya vurdu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA