Beşiktaş yöneticisi David Luiz transferini açıkladı

Beşiktaş'ın serbest oyuncu David Luiz ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da forma giyen 36 oyuncu, menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş, eknik heyetin onay vermesi halinde 1 + 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Deneyimli futbolcuya imza parası olarak 500 bin euro, maaş olarak ise 2 milyon euro verilecek.

BONSERVİS YOK

Transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Flamengo'ya herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. David Luiz'in Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek.

Geçtiğimiz sezon Flamengo forması ile 37 resmi maça çıkan David Luiz, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.