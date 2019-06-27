Beşiktaş yöneticisi Hüseyin Yücel, Kagawa transferi için Japonya'ya gitti
Shinji Kagawa için yönetici Hüseyin Yücel Japonya'ya gitti.
"İspanya'dan teklif alamadığım takdirde Beşiktaş'a geleceğim, bunun sözünü veriyorum" diyen Shinji Kagawa için yönetici Hüseyin Yücel Japonya'ya gitti. Yücel'in tecrübeli 10 numara ve temsilcileriyle görüşerek bu transferi noktalamaya çalışacağı öğrenildi. Hüseyin Yücel, Kagawa'nın devre arasında Beşiktaş'a kiralanmasında büyük rol oynamış ve futbolcunun ücretinin büyük bir kısmını kendi cebinden karşılamıştı.
(Sabah)
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