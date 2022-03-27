Beşiktaş yönetimi Batshuayi'yi kadroda düşünmüyor

Sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Şu ana kadar, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası dahil olmak üzere 34 maçta sahaya çıkan Belçikalı golcü, 12 kez ağları havalandırdı. Attığından kat be kat fazlasını kaçıran 28 yaşındaki santrfor, özellikle ligde kaybedilen puanların baş sorumlusu olarak hedef tahtasına kondu.

HEM PERFORMANS HEM MADDİYAT

Hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli döneminde bir türlü gereken katkıyı sağlayamayan Batshuayi'nin Valerien Ismael ile kalan maçlarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu... Ancak Beşiktaş yönetimi, Belçikalı ile yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor. Bunun sebebi de hem performansı hem de yüksek olan maaşı... İngiliz ve Belçika basınında çıkan haberler de Beşiktaş'ın oyuncuyla yollarını ayıracağı yönünde. Belçika'nın önde gelen haber organlarından olan DH, Beşiktaş'ın Batshuayi'nin bonservisini almayı düşünmediğini dün okuyucularına duyurdu.

CHELSEA'DE ONU GÖRMEK MUCİZE

Haberde; "Batshuayi, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş adına gol atamadı bu da Beşiktaş'ın işine geldi" denildi. İngiliz basını ise haberinde; "Batshauyi'nin Chelsea'ye döndüğünü ve forma için savaştığını görmek mucize olur. Beşiktaş'ın dışında Dortmund, Valencia, Crystal Palace'ta kiralık olarak forma giydi ama bekleneni bir türlü veremedi. Hala da geleceği belli değil" ifadelerine yer verdi. Yönetim her ne kadar yolları ayırmak istese de Batshuayi konusundaki son kararı yeni teknik direktör Valerien Ismael verecek... Fransız teknik adamın, Batshuayi ile özel bir görüşme yapacağı da kaydedildi.