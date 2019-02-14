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Beşiktaş yönetimi bonus sistemini kaldırdı

Sezon başında 49 milyon Euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon Euro'da sabitlemek isteyen Beşiktaş yönetimi yeni bir karar aldı.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ekonomik açıdan düze çıkmak için daralmaya gitmeleri gerektiğini sık sık dile getirirken yönetim, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda sezon başında 49 milyon Euro'ya çektiği maaş yükünü, 30 milyon Euro'da sabitlemeyi planlıyor. Hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için gelecek sezondan itibaren yeni transferler ve sözleşme uzatılacak isimlerle sadece net maaş üzerinden anlaşma yapılacak.
 
Mukavelelerde maç başı, puana ve galibiyete bonus uygulamaları kaldırılacak. Başkan Fikret Orman ve ekibi, bu yolla 10 milyon Euro daha tasarruf etmeyi planlıyor. Ayrıca gençleştirme politikası kapsamında yüksek maaşlı yıldızlar yerine maliyeti düşük, gelecek vadeden isimlerin kadroya katılması için çalışmalara ağırlık verilecek. 
 
BAZI FUTBOLCULARIN BONUS ANLAŞMALARI
 
ADRIANO: Sözleşmesinde 'Beşiktaş Devler Ligi'ne kalırsa Barcelona'ya 1.7 milyon Euro bonus ödenir' maddesi yer alıyordu.
 
LENS: 25 ve üstü her maçta 100 bin Euro. 35 ve üstü maç sayılarında ilaveten 50 bin Euro.
 
(Sabah)
 

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