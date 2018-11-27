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Beşiktaş yönetimi Güven Yalçın'ın maaşına zam yapacak

Beşiktaş'ta genç yıldız Güven Yalçın performansıyla yönetimin gözbebeği oldu. Siyah-beyazlı yönetim, Güven'e zam yapmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta genç yıldız Güven Yalçın performansıyla yönetimin gözbebeği oldu. Sezon başında 4 yıllık imza atan 19 yaşındaki isim, ligde forma şansı bulduğu 5 karşılaşmada kumaşını gösterdi.

Son iki haftada ise 2 gol, 1 asistle takımına büyük katkı verdi. Başkan Fikret Orman, yıllık 96 bin Euro'ya imza atan Güven'e zam sözü verdi. Beşiktaşlı yöneticiler de, "Takıma her şeyini veren her oyuncu hakkını alır burası Beşiktaş" dediler.

YENİ YAŞA YENİ İMAJ

24 Kasım doğumlu olan Lens'in doğum günü iki gün rötarlı kutlandı. Ankaragücü maçı ve sonrasında bir gün izin yapan takım dünkü antrenman öncesi Hollandalı oyuncunun 31. yaşını pasta keserek tebrik etti. Lens'in tepesini sarıya boyadığı yeni saçları dikkat çekti.

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