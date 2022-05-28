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Spor

Beşiktaş Yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

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Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 79 kişi ibra etmezken, mali yönden 59 üye ibra oylamasında aleyhte oy kullandı.

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