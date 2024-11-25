Beşiktaş'ta Süper Lig'deki Göztepe yenilgisi sonrası gözler Giovanni van Bronckhorst'a çevrildi.

Beşiktaş'ın 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetmesi ve son lig maçlarında üst üste yenilgiler alması sonrası Hollandalı teknik direktörün kredisi iyice azaldı.

Hollandalı teknik adam, yaklaşık 1 aydır yaşanan çöküşe çare bulamazken duran toplar başta olmak üzere savunmada yaşanan sıkıntıların yanı sıra hücumda oluşan durgunluk da giderilemedi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDEN VAN BRONCKHORST KARARI

HaberTürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Göztepe maçının ardından rutin değerlendirme toplantısını yaptı.

Toplantının ardından herhangi bir açıklama ve karar gelmezken; gözler Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor ile oynanacak maçlara çevrildi.

Bu iki karşılaşmada alınacak sonuçlar Van Bronckhorst'un Fenerbahçe derbisi öncesinde kaderini netleştirecek.