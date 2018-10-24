Beşiktaş yönetimi: Oğuzhan ve Tolgay’a yönelik eleştiriler anlaşılabilir

GÜNEŞ’E DESTEĞE DEVAM

■ SÜPER Lig’de 9 haftada yaşanan 12 puanlık kayıp can sıksa da Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Şenol Güneş’e güveni sonsuz. Siyah-Beyazlı yöneticiler, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Genk maçı öncesi bir durum değerlendirmesi yaptı. Güneş yönetimindeki 3 yılda da buna benzer krizler yaşandığı ama kadrodaki kritik değişiklere rağmen 2 şampiyonluk ve son hafta kaybedilen bir kupa olduğunu göz önünde tutan yöneticiler, Genk maçıyla birlikte kara bulutların dağılacağına inanıyor.

TARAFTARLA BÜTÜNLEŞMELİYİZ

■ BELÇİKA Ligi’nde 11 haftada 9 galibiyetle yenilgisiz lider durumda bulunan Genk’in güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Beşiktaşlı idareciler, “Sezona forvet kriziyle başladık. Ardından kur savaşları başladı. Hem stadın hem de tesislerin çimleri bozuldu. Avrupa’dan elenebilirdik bile… Bütün bu olumsuzları aşmayı bilen Şenol Hoca, ligdeki kötü gidişatı da tersine çevirecektir. Taraftarla bütünleşerek Genk gibi güçlü bir rakibi yenmemiz şart” değerlendirmesinde bulundu.

OĞUZHAN’I ELEŞTİRENLER HAKLI

■ LİGDE rakiplerinde iyi bir sezon başlangıcı yapamadığını hatırlatan Siyah-Beyazlılar, şu şekilde görüş belirtti: “Ligin en iyi kadrosuna sahibiz. Bunu tüm spor yorumcuları söylüyor. Bu sezon 2 hedefimiz var. Hem ligi hem de UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmak. Daha yolun çok başındayız. Kaybedilmiş bir şey varmış gibi davranmaya gerek yok. Oğuzhan ve Tolgay’a yönelik eleştiriler anlaşılabilir. Feyyaz da, İlhan Mansız da yeri geldi eleştirildi ama işler yoluna girecek.”

(Gunes)