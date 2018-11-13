Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş’ten kötü gidişatla ilgili durum raporu istedi

Siyah beyazlı yönetim, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’ten kötü gidişatla ilgili durum raporu istedi.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan yöneticilerin, Güneş’ten kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi.