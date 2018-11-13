Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş’ten kötü gidişatla ilgili durum raporu istedi
Ligde üstü üste alınan kötü sonuçların ardından 8. sıraya kadar gerileyen Beşiktaş'ta yönetim, kötü gidişatı durdurmak için harekete geçti.
Siyah beyazlı yönetim, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş’ten kötü gidişatla ilgili durum raporu istedi.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde üst üste aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan yöneticilerin, Güneş’ten kapsamlı bir rapor talep ettiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.