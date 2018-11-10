Beşiktaş yönetimi ve teknik heyet Tolga Zengin'den memnun

Siyah-beyazlı takımda Karius’un yediği gollerden sonra kaleye geçen Tolga Zengin’in şans bulmaya devam edebileceği öğrenildi. Son tercihi teknik direktör Şenol Güneş’e bırakan idarecilerin, “Karius birinci kaleci olacak diye bir şart yok” ifadesini kullandığı bildirildi.

Genk maçıyla Beşiktaş kalesini yeniden teslim alan Tolga Zengin’in performansı, siyah-beyazlı yönetimin yüzünü güldürdü. Liverpool’dan büyük umutlarla transfer edilen Karius’un yediği gollerden rahatsız olan teknik heyet, bu nedenle Tolga’ya şans verirken, bu tercihin sürekli olabileceği ortaya çıktı.

Kaleci tercihi konusunda Teknik Direktör Şenol Güneş’e hiçbir baskıda bulunmayan ve tercihi tamamen hocanın inisiyatifine bırakan yönetimin, “Karius birinci kaleci olacak diye bir şart yok. Kim iyiyse onu oynatmak sizin kararınız ve biz de kararınızın arkasındayız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Deneyimli teknik adamın ise her iki kaleciye güvendiğini fakat üst üste çok maç oynayan Karius’un dinlendirilmesi gerektiğini dile getirdiği vurgulandı. Kimseyi birinci kaleci yapmak istemeyen ve her iki isimden de maksimum verim almaya çalışan Güneş’in, Tolga’ya Sivasspor maçında da şans tanıması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, Karius’taki düşüşün devam etmesi halinde bir sene sonraki ikinci yıl kiralama opsiyonunu kullanmamayı da seçenekler arasında tutuğu bildirildi. Şenol Güneş’in dışında yönetim de, Alman file bekçisiyle milli arada özel bir görüşme yapacak. Karius, siyah-beyazlı formayı Süper Lig’de 8, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta terletirken, bu müsabakaların sadece birinde kalesinde gol görmedi.

(Milliyet)