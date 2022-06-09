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Spor

Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı

Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda tekrar başkan seçilen Ahmet Nur Çebi'nin belirlediği yönetim kurulunda yer alan üyelerin görevleri belli oldu.

DHA9 Haziran 2022 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Ahmet Nur Çebi: Başkan

Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu

Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu

Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu

Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu

Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu

Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu

Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu

Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu

Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu

İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu

Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu

Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu

Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu

Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu

İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı

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