Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Ahmet Nur Çebi: Başkan
Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu
Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu
Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu
Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu
Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu
Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu
Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu
Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu
Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu
Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu
Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu
Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu
Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu
İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı