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Spor

Beşiktaş yönetiminden Abdullah Avcı kararı

Beşiktaşlı idareciler, derbide alınan mağlubiyet sebebiyle faturayı hakem yönetimine kesti. Abdullah Avcı ve ekibine destek veren Beşiktaş Yönetimi, şampiyonluk hedefi için tecrübeli isme inanıyor.

24.12.2019  10:53 - Güncelleme: 24.12.2019  10:53
Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta yönetim, hakemleri hedef alırken Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya destek oldu.
 
Karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi’nin ofisinde toplanan Siyah-Beyazlı idareciler, maçta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, Avcı ve ekibinin bu şartlar altında yapabileceklerinin en iyisinin bu olduğu değerlendirmesini yaptı. Yönetim, şampiyonluk hedefi konusunda 56 yaşındaki çalıştırıcıya inanıyor.
 
Devre arası için hareket başlayacak
 
Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla görüşecek olan yöneticiler, devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuşacak. Avcı’ya olan desteğini ifade eden yönetim, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacak.
 
İlk yarıda Adem Ljajic ve Diaby’nin performanslarından çok memnun kalmayan teknik ekip ve idareciler, devre arasında 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için kolları sıvayacak.
 
(Fanatik)

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