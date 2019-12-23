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Spor

Beşiktaş Yönetimi'nden Abdullah Avcı'ya destek

Fenerbahçe deplasmanında 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetimden Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek geldi. Maçın hakemini hedef alan siyah-beyazlılar, yenilginin faturasını Cüneyt Çakır ve hakemlere çıkardı.

İHA23.12.2019  12:24 - Güncelleme: 23.12.2019  12:24
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta yönetim, hakemleri hedef alırken Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek oldu. Karşılaşmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde toplanan siyah-beyazlı idareciler, maçta yaşanan hakem hatalarına dikkat çekerek, Avcı ve ekibinin bu şartlar altında yapabileceklerinin en iyisinin bu olduğu değerlendirmesini yaptı. Yönetimin yaptığı toplantının ardından Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesaplarından 'Bu Düzen Böyle Sürmeyecek' mesajlarının atılması da, yönetimin, hakem kararlarına verdiği tepkiyi ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısında ve ikinci yarısında Vida'ya yapılan 2 hareketin yanı sıra N'Koudou'ya yapılan hareketin görselini paylaşan siyah-beyazlılar, bu pozisyonların penaltı olduğunu iddia ederek, hakem yönetimine tepki gösterdi.
 
Yönetim, Avcı'yla bir araya gelecek
 
Bugün yapılacak olan basın toplantısının ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla görüşecek olan yöneticiler, devre arasında yapılması planlanan transferler üzerine konuşacak. Avcı'ya olan desteğini ifade eden yönetim, tecrübeli hocanın istediği transferler için elini taşın altına koyacak. İlk yarıda Adem Ljajic ve Diaby'nin performanslarından çok memnun kalmayan teknik ekip ve idareciler, devre arasında 1 forvet ve 1 orta saha transferi yapmak için kolları sıvayacak.

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