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Beşiktaş yönetiminden Quaresma'ya: 3 milyon euro getir, git

Siyah-Beyazlılar ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak isteyen Quaresma’ya “Kararına saygı gösteriyoruz. Bonservis bedelin 3 milyon euro. Getirirsen git” dedi.

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BEŞİKTAŞ’TA önceki gün patlak veren Ricardo Quaresma krizinde, yönetim tavrını belirledi. Ailevi sebeplerle ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve artık ülkesinde futbol oynayacağını belirten Portekizli futbolcunun isteği, Siyah-Beyazlı yönetim tarafından uygun bulundu. Beşiktaş yönetimi, Quaresma’ya ayrılık şartını da bildirdi. 
 
1.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR 
 
Beşiktaş yönetimi, Q7’ye “Ayrılmak isteğine saygı duyuyoruz. Birlikte çok güzel günler yaşadık. Hizmetlerin için teşekkür ediyoruz. Bonservis bedelin 3 milyon euro. Bu parayı getirdiğin takdirde istediğin kulübe gidebilirsin” dedi. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun Beşiktaş Kulübü ile olan sözleşmesi 2020 haziran ayında sona erecek. 
 
215 MAÇ, 37 GOL, 76 ASİST 
 
Sosyal medya hesabından çocukları ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan ve “Her şeyden önce ailem” yazan Q7’nin ayrıca Porto’nun amblemi olan ejderha dövmesini de öne çıkarması dikkat çekti. Porto’ya dönmesi beklenen Quaresma, Siyah-Beyazlı takımda 215 resmi maça çıkarken 37 gol attı, 76 asist yaptı, 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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