Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş yönetiminden Vagner Love'a ceza geliyor

Yönetim, deplasmandaki Göztepe maçı sonrası taraftara orta parmağını gösteren Brezilyalı golcüye ağır para cezası vermeye hazırlanırken, bazı yöneticilerin kadro dışı kalmasını istediği, bu kararın Teknik Direktör Şenol Güneş’e bırakıldığı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’a transfer olduğu günden beri performansında sürekli inişler çıkışlar yaşayan Vagner Love’un, Göztepe maçı sonrasında tribünlerle yaşadığı gerginlik, yönetimin kurulunu harekete geçirdi.

Karşılaşmanın ardından taraftarlara orta parmağını gösteren Brezilyalı oyuncuya ağır para cezası verilmesi gündeme gelirken, bazı yöneticilerin Vagner Love’un kadro dışı bırakılmasını istedikleri ortaya çıktı.

Bazı taraftarların tepkisi karşısında kendini kaybeden tecrübeli golcü için ilk planda para cezasını düşünen yönetimin şimdilik kadro dışı gibi bir karara soğuk baktığı ve bununla ilgili kararı da Teknik Direktör Şenol Güneş’e bırakmayı düşündüğü öğrenildi.

Göztepe maçı sonrasında bir grup Beşiktaş taraftarının “Evine dön” tepkisine orta parmağıyla yanıt veren Vagner Love’un akıbeti, yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda netlik kazanacak.

Ligin devre arasında bu oyuncuyu satmayı düşünen yönetimin, bu son hareketten sonra Love’u tamamen gözden çıkardığı ve takımda kalmasının artık çok zor olduğu bildirildi.

8

Beşiktaş’ın Brezilyalı golcüsü Vagner Love, bu sezon Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan maçların 8’inde forma şansı buldu. Toplam 404 dakika sahada kalan tecrübeli forvet 4 kez rakip ağları havalandırdı.

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esaretin Bedeli Türkiye´de ilk kez tiyatro sahnesinde

Esaretin Bedeli Türkiye´de ilk kez tiyatro sahnesinde

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA