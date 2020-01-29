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Spor

Beşiktaş yönetiminin Lucescu planı ortaya çıktı

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.

29.01.2020  15:25 - Güncelleme: 29.01.2020  15:25

TM Dijital Haber Merkezi

Önce Ali Naibi ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta ‘futbol aklını’ yönetebilecek tecrübeli bir isim aranırken, camiada Mircea Lucescu’nun ön plana çıkması dikkatlerden kaçmadı.

BEŞİKTAŞ LUCESCU'YA SOĞUK BAKIYOR

En son Türkiye Milli Takımı’nda başarısız bir deneyim yaşadıktan sonra boşta kalan ve şu sıralar adı sık sık Beşiktaş’la anılan Rumen teknik direktör için Ahmet Nur Çebi’nin herhangi bir girişiminin olmadığı belirtilirken, siyah beyazlı yönetimin 75 yaşındaki çalıştırıcıya hem maddi hem de manevi anlamda soğuk baktığı kaydedildi. Yıllık 2-2,5 milyon euro’dan aşağı istemeyeceği tahmin edilen Lucescu’nun günümüz futbolunu ne kadar yakından takip edip etmediği tartışma konusu olurken, Başkan Çebi’nin sezonu Sergen Yalçın’la bitirmeyi planladığı, önümüzdeki sezon içinse genç, dinamik, scout ekibiyle beraber çalışacak, kulübün yapısını iyi bilecek bir isimle el sıkışmayı düşündüğü ifade edildi.

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