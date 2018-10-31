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Beşiktaş, Yunanistan'da mağlup

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan'da Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.

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Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a 80-72 yenildi.
 
Dimitris Tofalos Arena'da oynanan ve karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde kapatan Promitheas Patras, devre arasına ise 34-32 önde girdi.
 
İki ekibin birbirine üstünlük kurmakta zorlandığı mücadelenin üçüncü çeyreğini, Promitheas Patras 53-52 önde geçti. Son periyotta aradaki farkı açan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 80-72 kazandı.
 
18'er sayı kaydeden Promitheas Patraslı Rion Brown ve Beşiktaşlı Ivan Buva, maçın en skorer oyuncuları oldu. 
 
Promitheas Patras grupta 4'te 4 yaparken, Beşiktaş Sompo Japan ise üçüncü yenilgisini aldı.

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