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Spor

Beşiktaş, Yunus Mallı transferini bitiriyor

Listenin ilk sırasında Yunus Mallı yer alıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları göreve geldikten sonra Yunus'un ağabeyi İlhan'la buluşup prensip anlaşmasına varmıştı.

27.12.2019  13:54 - Güncelleme: 27.12.2019  13:54

Ara transfer için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında Yunus Mallı yer alıyor.

Yönetici Erdal Torunoğulları göreve geldikten sonra Yunus'un ağabeyi İlhan'la buluşup prensip anlaşmasına varmıştı. Wolfsburg da Yunus'un kiralanmasına ve senelik ücretinin iki kulüp tarafından yarı yarıya ödenmesine sıcak bakmıştı.

Yöneticilerin gelecek hafta Almanya'ya gidip Bundesliga ekibiyle masaya oturması bekleniyor. Taraflar 6 aylık kiralama ücreti 1.1 milyon euro'yu yarı yarıya ödemeyi kabul ederse, Yunus 2. yarı Beşiktaş'a gelecek.

(Takvim)

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