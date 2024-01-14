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Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlarına başladı.

IHA14 Ocak 2024 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası mesaisine başladı
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Fatih Karagümrük maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

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