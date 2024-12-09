Başkan Hasan Arat'ın görevinden istifa etmesi ve Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesinin ardından alınan seçim kararı ile birlikte, siyah beyazlıların Fenerbahçe derbisinde nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olmuştu. Kritik derbi öncesi hem saha dışında hem de saha içinde yapılan olumlu hamlelerle Beşiktaş tarihi bir zafere imza attı. İnönü'de şampiyonluğun en güçlü adaylardan biri olan Fenerbahçe karşısında elde edilen 1-0'lık galibiyetin perde arkasında şu gelişmeler yaşandı:

GALİBİYETİ SÖZÜ VERDİLER

Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, Fenerbahçe maçı öncesi siyah beyazlı futbolculara 2 aydır ödenmeyen maaşları hesaplara yatırdı. Başkan Yücel, ayrıca Süper Lig'deki zorlu derbi için 35 milyon TL'lik bir galibiyet primi vereceğini açıkladı. Bu hamlelerle futbolcuların tamamen derbiye konsantre olması sağlandı. Yücel, maç öncesi soyunma odasına inerek oyuncularına bir konuşma yaptı. Futbolcular da Yücel'e galibiyet sözü verdiler.

DERBİNİN ŞİFRESİ: MÜCADELE

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, ekibiyle birlikte rakibi Fenerbahçe'nin eksiklerini ve artılarını detaylı bir şekilde analiz etti. Genç teknik adam, derbi galibiyetinin şifresini "mücadele" olarak belirledi. Topraktepe, ayrıca bu sezon fazla şans bulamayan oyuncuları yakın markajına aldı. Derbide galibiyet golünü atan Alex Chamberlain ile özel olarak ilgilendi. Topraktepe, tecrübeli oyuncuya ikinci yarıda oyuna gireceğini net olarak belirterek, hazır olması gerektiği konusunda uyardı.