Beşiktaş'ın genç yıldızı Eyüpspor'a transfer oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş'tan 18 yaşındaki Mustafa Sarigözoğlu'nu transfer etti.

U17 kategorisinde Siyah Beyazlı takımla gol krallığı yasayan Mustafa, artık Eyüpospor'un başarısı için ter dökecek.

Beşiktaş Futbol Akademisi'nden yapılan transfer duyurusunda,"U-19 takımımıza 2021-22 sezonunda katılan Mustafa Sarıgözoğlu ile varılan karşılıklı mutabakat sonucu oyuncunun Eyüpspor'a amatör transferine karar verilmiştir. Mustafa Sarigözoğlu'na teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Nazilli Fener Spor'da başlayan 20 Ocak 2005 doğumlu forvet, Arena 1905 Spor ve Nazilli Belediyespor maceraları sonrası Ekim 2021'de Beşiktaş Akademisi'ne katildi. Siyah Beyazlılar'da 2 yıl geçiren Mustafa'nın amatör transferle gittiği Eyüpspor'da kısa süre içerisinde profesyonel olması bekleniyor. Alt yaş gruplarında 51 maça çıkan Mustafa, 44 gol attı.

Kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda eden Mustafa, şu ifadeleri kullandı:

Sevgili Büyük Beşiktaş Taraftar; Küçüklükten beri hayalini kurduğum Beşiktaş formasını 2021-2022 sezonunda giyme şerefine sahip oldum. ilk senemde Elit Ligi'nde gol kralı oldum, Türkiye şampiyonluğu yaşadım ve Milli Takım formasını giyme onuruna eriştim. Fakat şimdi birçok ani biriktirdiğim, birçok şey öğrendiğim kulübümden ayrılma vakti. Öncelikle beni her konuda destekleyen aileme, gelişimimde bana katkı sağlayan hocalarıma ve tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hakkim herkese helal olsun, hakkınızı helal edin Büyük Beşiktaş taraftar...