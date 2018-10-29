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Beşiktaş'a 101, Galatasaray'a 74 milyon euro gelir elde etti

Avrupa futbolunda son 5 yıllık yayın gelirleri yayınlandı. İsviçre’de yapılan analizde Beşiktaş’ın 101 milyon euro, Galatasaray’ın da 74 milyon euro elde ettiği ortaya çıktı. Listenin zirvesinde 406 milyon euro ile Juventus yer aldı.

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Avrupa futbolunda son 5 yıllık gelirleri dikkatlerden kaçmadı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ne son 5 yılda katılan takımların televizyon gelirleri belirlendi.

Swiss Ramble’ın hazırladığı analizde, 45 takımın kazandığı paralar irdelendi. Türkiye’den de Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı rakamlar dikkat çekti. Beşiktaş, 101 milyon euroluk geliriyle ön plana çıkarken, Galatasaray da 74 milyon euroda kaldı.

Son 5 yılda 2 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılan Beşiktaş ile Galatasaray’ın başarıları da bu rakamlarda etkili oldu. Son 5 yılda Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde çeyrek final, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar çıktı. Ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray, 2’şer kez de şampiyonluk elde etti. 

Listenin ilk 10 sırası da gözlerden kaçmadı. Juventus, 406 milyon euro ile zirveye çıktı. Üst üste 3 Devler Ligi zaferi olan Real Madrid 360 milyon euro ile ikinci geldi. Sıralamada diğer takımlar da sırasıyla PSG, Manchester City, Barcelona, Atletico Madrid, Roma, Arsenal, Chelsea ve Monaco oldu. 

(Skorer)

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