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Spor

10 milyon Euro ödenmişti, bedavaya Beşiktaş'a geliyor!

Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Aleksandar Prijovic, dün ülkeden ayrıldı. Arap basını, oyuncunun havalimanındaki fotoğraflarını paylaştı ve “Prijovic’in bir sonraki durağı Türk ekibi Beşiktaş” diye yazdı.

05.01.2020  10:21 - Güncelleme: 05.01.2020  10:21

SEZON başından bu yana Burak Yılmaz’ın sakatlanmasıyla gol yollarında sıkıntılar yaşayan Siyah-Beyazlılar, Kral’a alternatif olacak ismi Arabistan’da buldu. Arap basınının iddiasına göre; Kara Kartal, Al-Ittihad ile sözleşmesini fesheden Aleksandar Prijovic’i kadrosuna katacak. Suudi basınının önde gelen gazetelerinden olan Vatandaş, Sırp oyuncunun havalimanında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve “Bir sonraki durağı Türk takımı Beşiktaş” olacak diye yazdı.

ALACAKLARI GECiKiNCE FESHETTi

Suudiler, Prijovic’in Faslı stoper Manuel Da Costa’dan sonra takımla sözleşmesini fesheden ikinci isim olduğunu belirtti. Haberin içeriğinde Prijovic’in alacakları geciktiği için sözleşmesini feshettiği bilgisine yer verildi. Al-Ittihad’ın mali açıdan zor günler geçirdiğini belirten Suudi basını, Sarı-Siyahlılar’ın takımdan ayrılan oyuncular için herhangi bir açıklama yapmadığına da değindi. Prijovic, 10 Ocak 2019’da PAOK’tan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

BOLUSPOR’DA FORMA GiYDi

Al-Ittihad Cidde’de 1 yıllık süre boyunca 26 maça çıkan Aleksandar Prijovic, bu karşılaşmalarda 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 1.91’lik golcü, 2014- 15 sezonunda da ülkemizde Boluspor formasını terletti. Yarenlerle 31 maça çıkan Prijovic, 16 gol, 5 asistlik katkı sağlayınca sezon sonunda 375 bin euroya Legia Warszawa’ya transfer oldu. Beşiktaş’ın bu transferdeki en büyük avantajı ise oyuncunun sözleşmesini feshetmesinden dolayı bonservisinin olmaması...

(Akşam)

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