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  • Beşiktaş'a 1.94'lük golcü! Kartal, Frantzdy Pierrot için düğmeye bastı
Spor

Beşiktaş'a 1.94'lük golcü! Kartal, Frantzdy Pierrot için düğmeye bastı

Bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Beşiktaş gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Siyah beyazlı ekip, Maccabi Haifa takımında forma giyen Haiti golcü Frantzdy Pierrot için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim15 Mart 2024 Cuma 09:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'a 1.94'lük golcü! Kartal, Frantzdy Pierrot için düğmeye bastı
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Beşiktaş, önümüzdeki sezonun şampiyonluğa oynayacak kadrosunu hazırlamak için ciddi bir mesai harcıyor. Gelen bilgilere Siyah beyazlılar İsrail'in Maccabi Haifa takımında forma giyen Haiti'li santrfor Frantzdy Pierrot için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

AYBABA'DAN OLUMLU RAPOR

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın Frantzdy Pierrot'u birkaç kez izlediği ve olumlu rapor verdiği de ifade ediliyor.

33 GOLE KATKI

28 yaşında ve 1.94 boyunda olan Frantzdy Pierrot bu sezon Maccabi Haifa formasıyla 42 resmi maçta 24 gol atarken 9 da asist yaptı.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Müthiş bir gol-asist sayısına ulaşan Pierrot, Haiti Milli Takımı'nda da benzer bir performans gösteriyor. Pierrot, 27 kez giydiği Haiti Milli Takım forması ile 19 kez fileleri sarsmayı başardı.

AYRILMAYA SICAK

Frantzdy Pierrot'un Maccabi Haifa ile olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında sona erecek. Oyuncunun takımından ayrılmaya sıcak baktığı bonservis bedelinin de yaklaşık 5 milyon Euro civarında olduğu belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Siyah-Beyazlı kurmaylar oyuncunun piyasasının daha fazla yükselmesini beklemeden harekete geçmeyi planlıyorlar.

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