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Beşiktaş’a 3 müjde birden

Antalya galibiyetiyle sıkıntılı dönemi atlatan Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan oyunculardan da güzel haberler geliyor.

  • Star Spor
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Sezon başından beri sakatlıklar yüzünden bir türlü ideal kadrosunu sahaya süremeyen Siyah-Beyazlılar’da kaptan Burak Yılmaz’ın ardından N’Koudou ve Douglas’ın da bu hafta oynanacak Denizlispor karşılaşmasıyla sahalara döneceği bildirildi. Kartal’da cezası biten Caner Erkin de Horozlar’a karşı forma giyebilecek. Sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle rahat bir nefes alan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın perşembe günü Braga ile Avrupa Ligi’nde oynanacak karşılaşmada sakatlıktan yeni çıkan N’Koudou ile Douglas’ı riske etmeyeceği öğrenildi. Kartal’da Dorukhan’ın sakatlığı ise devam ediyor.

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