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Spor

Beşiktaş'a 5 isimden müjdeli haber

Süper Lig'de bu sezon başından bu yana sakatlık problemiyle uğraşan Beşiktaş'a 5 oyuncudan müjdeli haber geldi.

19 Aralık 2023 Salı 17:12 - Güncelleme:
Beşiktaş'a 5 isimden müjdeli haber
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Beşiktaş'ta son zamanlarda oluşan sakatlık sorunu yavaş yavaş sona eriyor.

Son olarak İsviçre'de Lugano maçına birçok eksikle çıkan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun tedavisi tamamlandı.

Beşiktaş'ta, Milot Rashica, Arthur Masuaku, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic takımla çalışmalara başladı.

Öte yandan Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın ise tedavileri devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak lider Fenerbahçe'nin 14 puan gerisinde 26 puanla 5. sırada yer aldı.

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