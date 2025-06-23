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Spor

Beşiktaş'a 597 bin liralık para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off finali üçüncü maçında yaşanan olaylar sebebiyle Beşiktaş'a para cezası verdi.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 13:43 - Güncelleme:
Beşiktaş'a 597 bin liralık para cezası
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 597 bin 500 lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali üçüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı siyah-beyazlı kulübü para cezasına çarptırdı.

Beşiktaş'a, derbide taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 560 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 37 bin 500 olmak üzere toplam 597 bin 500 lira para cezası uygulandı.

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