Beşiktaş'a 80 milyon TL bağış

DHA 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 09:23

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası kapsamında Vodafone Park'ta "Ödül Senin" gecesi düzenledi. Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, 80 milyon TL toplandı ve 156 bin adet SMS bağışı alındı.

Demirören Medya Grubu'nun Kanal D ekranlarından yayınlayarak destek olduğu gecede teknik direktör Sergen Yalçın, sanat dünyasından Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı, Onur Buldu, BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi oyuncuları, siyah beyazlı yöneticiler, futbolcular ile daha birçok ünlü isim katıldı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, programı 10 milyon TL'lik bağışla açarken, bu bağış gecenin en büyük bağışı oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi adına 5 milyon TL bağışlarken, yönetim kurulu adına da 5 milyon TL bağışladıklarını söyledi. Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, kadın futbol takımı için 500 bin TL'lik katkıda bulunurken, ayrıca Ahmet Nur Çebi, kardeşi Arzu Çebi'nin ise 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın da siyah-beyazlı kulübe 200 bin lira katkıda bulunurken, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk 1 milyon lira bağışladı.