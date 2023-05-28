Beşiktaş'a 97 milyon euroluk yıldız

Sözleşmesinin son yılına girecek olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, bu sezon az süre alması nedeniyle siyah beyazlılara sıcak bakabileceği belirtildi. Ayrıca yakın arkadaşı Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta forma giymesinin söz konusu transfere etkili olabileceği ifade edildi.

PAZARLIK YAPILACAK

Bonservis bedeli olarak Atletico'nun talep ettiği 5 milyon Euro'nun yarısını önermeyi planlayan Kartal, masaya oturulduğunda ortak noktada buluşmaya çalışacak.

EN ÖNEMLİ KONU YILLIK ÜCRET

Orta Afrikalı ön liberonun transferinde en önemli konu ise yıllık ücret. Beşiktaş, iyi ilişkilere sahip olduğu Atletico Madrid'e oyuncunun yıllık maaşı olan 4 milyon Euro'nun yarısından biraz fazlasının karşılanması teklifini sunacak. Siyah-beyazlılar, yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanması halinde bonservis sorunun çözülebileceğini düşünüyor.

97 MİLYON € BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay iki kulüp arasında Vodafone Park'ta oynanan yardım maçında sahada yer almıştı. Kariyeri boyunca Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid transferleri yapan oyuncu için toplam 97 milyon Euro bonservis ödendi. (Sabah)