Beşiktaş'a Ada'dan kötü haber! İngiliz ekibi Lerma'yı takibe aldı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a İngiltere'de kötü bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların orta saha adaylarından biri olarak gösterilen Jefferson Lerma, Crystal Palace'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bournemouth ile sözleşmesi sona erecek Lerma, serbest oyuncu statüsünde olduğu için birçok teklif aldı.

Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın da, geçtiğimiz hafta 28 yaşındaki futbolcuya 4 yıllık sözleşme teklifi sunduğu belirtildi. Palace'ın, bu teklifle Lerma transferinde diğer takımlara göre daha avantajlı olduğu vurgulandı.

Bournemouth forması altında bu sezon 36 maça çıkan Kolombiyalı orta saha oyuncusu, 5 kez gol sevinci yaşadı.