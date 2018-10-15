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Beşiktaş'a Adriano'dan kötü haber

Beşiktaş, tecrübeli sol bek Adriano'nun sakatlığı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Brezilyalı oyuncunun Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

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Beşiktaş, tecrübeli sol bek Adriano'nun sakatlığı ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Brezilyalı oyuncunun Göztepe maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Adriano'nun sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın 13 Eylül Cumartesi günü U-21 Takımımızın da katıldığı antrenman maçı sırasında sol ayağına darbe alan futbolcumuz Adriano Correia’nın yapılan ortopedik muayene ve çekilen MR sonucuna göre; sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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