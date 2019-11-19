21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7047
  • 6,325
  • 270.123
  • 107529
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'a ait tesise tahliye kararı

Beşiktaş'ta göreve geldiği 20 Ekim'den bu yana her gün borçlarla uğraşan Ahmet Nur Çebi yönetimi, bu kez de Levent'te bulunan Mehmet Üstünkaya N1903 Sosyal Tesisi'nin borcunun ödenmemiş olmasıyla bir şok daha yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Belediyesi'nden kiralanmış olan tesisisin geçmiş 3 yıla ait borcundan dolayı tahliye edilerek Beşiktaş Belediyesi'ne geri verildiği siyah beyazlı kulüp tarafından KAP'a açıklandı.

Beşiktaş'ın tahliye ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Belediye Başkanlığı ile imzalanan 25.03.2014 tarihli sözleşme ile 07.10.2015 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile şirketimize kiralanan; Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, 13 pafta, 2001 ada, 266 parsel üzerinde, Cumhuriyet Caddesi, N7, Şehit Erdoğan İban Sokak, N11 adresinde bulunan Mehmet Üstünkaya (N1903) tesisleri, sözleşme süresinin bitmesinden itibaren, sözleşmeye uygun kira bedeli karşılığında şirketimiz tarafından kullanılmaya devam etmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 21.10.2019 tarih ve E. 2088/11891 sayılı yazı ile bildirimlere rağmen ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçların ödenmediği, bu bağlamda tesisin Belediye uhdesinde ve tasarrufunda kullanılacağı, bu nedenlerle tahliyesine karar verildiği bildirilmiştir. Karar doğrultusunda tesis, 18.11.2019 tarihi itibarıyla Beşiktaş Belediye Başkanlığı yetkililerince teslim alınmıştır."

Feci kazada ağır yaralanan kadının, ünlülerin yoga eğitmeni Zeynep Uras olduğu ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Terör örgütü Tel Rıfat’tan sivillere saldırdı! Misliyle karşılık verildi

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Ekonomiye 2 milyar 888 milyon liralık katkı

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Fotomontajla TIME dergisine kendisini kapak yapmıştı... İstifa etti

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

Herkes panik içerisinde! O et tüm dünyaya yayıldı

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

6 parçaya ayrılmış halde bulundu, iddia kan dondurdu! Satanist ayini mi?

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Cambridge Üstün Başarı Ödülü'nü kazanmıştı... Başarıya giden yolu anlattı

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar

Böylesi daha önce görülmedi! Çarpışmamak için adeta 'dans' ediyorlar
 

POPÜLER HABERLER

Suriyeli kardeşlerimizden Mehmetçiğe teşekkür

Suriyeli kardeşlerimizden Mehmetçiğe teşekkür

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Devlet Tiyatroları arşivinden Yıldız Kenter fotoğrafları

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Mecliste sürpriz görüşme işte ilk kareler

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

Kanseri önlüyor, kansızlığa birebir... Faydaları saymakla bitmiyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA