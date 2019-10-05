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Beşiktaş'a Alanyaspor maçı öncesi Gökhan darbesi

Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Gökhan Gönül karşılaşmada yer alamayacak.

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Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak.
 
UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Wolverhampton maçında sakatlanan Gökhan’ın sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi.
 
Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, siyah beyazlıların Süper Lig’de oynayacağı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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