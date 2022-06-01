Beşiktaş'a Alex Teixeira piyangosu

Beşiktaş'ın sezon başı büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alex Teixeira, bu sezon hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında gelmişti.
Sezon başı Beşiktaşlı taraftarların "Bizim Alex'imiz" dediği, aslında hiç de fena bir başlangıç yapmayan 32 yaşındaki futbolcu, ülkesi Brezilya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Yönetimin kulüp bulmasını istediği Sambacı'ya Çin ve Brezilya'dan talipler vardı. Tekrar Çin liginde forma giymek istemeyen Alex, tercihini Brezilya'dan yana kullandı.
Akşam'ın haberine göre; Palmeiras ve Corinthians'ın talip olduğu Alex Teixeira, Palmeiras'ı seçti. Beşiktaş ile pazarlık masasına oturan Brezilya devi, anlaşmaya vardı. 3-3.5 milyon avro civarında bir rakam karşılığında orta yolun bulunduğu ve imzaların atılacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ta tam bir hayal kırıklığı yaratan 32 yaşındaki isim, çıktığı 23 maçta 4 gol-1 asistlik bir performans ortaya koydu. Alex Teixeira'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4 milyon avro.