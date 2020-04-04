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Spor

Beşiktaş'a Alman panzeri! Schürrle kartal oluyor

Yeni sezonda kadrosunda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Beşiktaş'a son olarak yeni bir ismin önerildiği ortaya çıktı: Andre Schürrle.

04 Nisan 2020 Cumartesi 10:52 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 10:52
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Geçen dönemde de kulübün Schürrle’nin, menajer aracılığıyla Kara Kartal’a teklif edildiği öğrenildi.

Rusya ekibi Spartak Moskova’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki hücum oyuncusunun, bu kulüple yola devam etmeyeceği ve bundan dolayı Beşiktaş’a önerildiği ifade edildi.

Bonservisi Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da bulunan Alman futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve forvet hatlarında forma giyebiliyor.

Yıldız isim, daha önce; Bayer Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg formalarıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. (Fanatik)

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