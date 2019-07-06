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Beşiktaş'a Almanya'dan müjdeli haber!

Bu sezon kadrosuna şu ana kadar 125 milyon euro'luk takviye yapan B.Dortmund, 8 futbolcusunu satış listesine koydu.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon Bayern Munih’le girdiği şampiyonluk yarışını kaybeden ve bu sezon kadrosuna yaklaşık 125 milyon euro’luk transfer takviyesi yapan B.Dortmund satışa çıkardığı oyuncuları açıkladı.
 
Thorgan Hazard, Brandt, Hummels gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan B.Dortmund, yeniden bir yapılanmaya giderken, tecrübeli teknik direktör Lucien Favre bu sezon çalışmak istemediği oyunculara ‘kendinize takım bulun’ dedi. Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği Kagawa ve Ömer Toprak’ı da listeye yazan Favre, siyah beyazlı kulübü bir hayli memnun ederken ayrılacak isimler arasında Schürrle-Rode gibi ayakların olması dikkat çekti.
 
İşte B.Dortmund’un gözden çıkardığı futbolcular…
 
Abdou Diallo (defans)
Zagadou (defans)
Ömer Toprak (defans)
Balerdi (defans)
Kagawa (orta saha)
Rode (orta saha)
Schürrle (orta saha)
Maximilian Philipp (forvet arkası)
 

Avladığı balığı alırken az kalsın timsaha yem oluyordu

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