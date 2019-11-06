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Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan kötü haber

Beşiktaş’a transferi gündeme gelen Talisca’nın yabancı kontenjanı sıkıntısı yaşamaması için Çin kulübü vatandaşlık başvurusu için harekete geçti. Çin basını, “Bu şekilde Talisca elde tutulabilecek” diye yazdı.

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AKŞAM
 
ÇİN’DE uygulanan 3+1 yabancı kuralı, Brezilyalı oyuncuları huzursuz ediyor. Talisca’nın da formasını giydiği GZ Evergrande takımında 3 Brezilyalı ve 1 Güney Koreli oyuncu bulunuyor. Takımın gelecek sezon kadrosuna bir yıldız oyuncu daha katma planı var. Bu durum ise Brezilyalı isimlerden birini tehlikeye sokuyor. Bu oyunculardan golcü Elkeson’un ve orta saha oyuncusu Paulinho’nun sözleşmesi 2023 yılında bitiyor. Talisca’nın sözleşmesi ise 2022’de sona eriyor. Ancak kulüp Brezilyalı oyuncuyu daha uzun yıllar kadrosunda tutmak ve başka kulübe kaptırmak istemiyor. Bu yüzden de Çin vatandaşlığı için işlemleri başlatmaya hazırlanıyor.
 
TALiSCA iLE SÖZLEŞME YENiLENECEK
 
Çin basınında Zhu Yi imzasıyla yer alan haberde Talisca konusunda şu bilgiler paylaşıldı: “Evergrande’nin şu anda yabancı kontenjanı Talisca’nın takımda kalması için yeterli. Önümüzdeki sezon bu konuda bir sıkıntı yaşanabilir. Bu durumda da kulüp Talisca’yı, Çin vatandaşı yapmak için girişimlerde bulunuyor. Bu şeklide yıllarca kulübe hizmet etmesi planlanıyor. Talisca’nın da uzun süreli bir sözleşme imzalanması halinde böyle bir şeye sıcak baktığı biliniyor. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon Evergrande formasıyla 23 karşılaşmada görev aldı ve takımının skor gücüne 15 golle katkıda bulundu. 

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